Al Paolo Merlo ritornano gli anestesisti

LA MADDALENA - Ritornano gli anestesisti - rianimatori all’Ospedale Paolo Merlo della Maddalena grazie alla convenzione tra l’AOU di Sassari e l’ASSL di Olbia. Dal 1° Dicembre l’Ospedale Maddalenino era privo della figura professionale di Anestesista – Rianimatore, che declassava di fatto il presidio. L’assenza di queste figure indispensabili mutilava anche il servizio di Radiologia, che non poteva eseguire le TAC con mezzo di contrasto.



L’aiuto del Ministero della Difesa, durato per circa due mesi e che aveva in parte sopperito a questa carenza, si conclude il 26 Settembre. Solo le associazioni di cittadini, l’attento esame dell’assessore alla sanità Mario Nieddu e la lotta della sezione cittadina del Carroccio capitanata da Antonella Ruzzettu, hanno riproposto il problema alla politica sarda.



Per la coordinatrice leghista Antonella Ruzzettu e l’associazione presidio ospedaliero Paolo Merlo, oltre al coordinamento e al lavoro di squadra provinciale della Lega del Coordinatore provinciale Angelo Lorenzoni e dell’on. Dario Giagoni, vanno ringraziati in particolar modo per l’attenzione e l’impegno profuso il Commissario Gallura dott Logias e il direttore facente funzioni dell' AOU dott. Spano, che grazie alla convenzione AOU Sassari - ASSL Olbia, sono riusciti a restituire il diritto a cure tempestive per tutta la popolazione maddalenina, che vive costantemente gli effetti della doppia insularità.