Cor 11 ottobre 2021 Pietro Morittu (dem) trionfa a Carbonia Il candidato di Centrosinistra sostenuto da due civiche vicine a Psd´Az e Udc vince al primo turno. La candidata di Forza Italia, Fratelli d´Italia e Lega relegata al terzo posto dopo i 5 Stelle. Non c´è bisogno di ballottaggio



CARBONIA – A Carbonia non c'è bisogno di ballottaggio per decretare il nuovo sindaco. Vince sfondando il 60% dei consensi il candidato del Centrosinistra Pietro Morittu (Pd), sostenuto anche da due civiche vicine all'Udc ed al Psd'Az. Secondo il candidato di Articolo 1, appoggiato dal M5S, Luca Pizzuto e terza Daniela Garau, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Il voto a Carbonia rappresentava un importante banchetto di prova per la coalizione che governa in regione, che dopo le sconfitte dello scorso anno a Quartu e Nuovo deve incassare una nuova, pesante, disfatta.