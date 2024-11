G.P. 12 ottobre 2021 Atletica: 2 Ori per Statzu Chiara Statzu Campionessa Europea ai Trigames nei 400 e 800 metri. L’atleta di Marrubiu vince due ori continentali vestendo la maglia della Nazionale FISDIR per gli Sport Paralimpici. Chiara non è nuova a queste imprese visto che nel 2018 si era laureata Campionessa del Mondo



ORISTANO - Il frutto della preparazione in sordina della marrubiese Chiara Statzu è affiorato nel suo prorompente splendore lo scorso fine settimana quando è volata a Ferrara per prendere parte agli Open Euro TriGames con la maglia della Nazionale Italiana FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). La competizione riservata agli atleti con sindrome di Down ha accolto sedici nazioni del Vecchio Continente e per l’atleta saspina, protagonista nella categoria mosaico, sono arrivati altri due ori che arricchiscono la sua brillante vetrina dove luccica soprattutto il titolo mondiale negli 800 metri piani conquistato nel 2018 in Portogallo, corroborato dal record del mondo l’anno dopo durante i Campionati Italiani.



Nella pista estense Chiara ha corso gli 800 metri in 3:58.76 e i 400 1:35.05. Due performance che hanno mandato in visibilio la dirigenza della società paralimpica cagliaritana. «Mi complimento con Chiara per quest’altra splendida impresa – ha dichiarato il presidente Sa.Spo. Luciano Lisci – perché oltre a tenere alto il nome della nostra gloriosa società riesce a portare il buon esempio su quali opportunità indimenticabili può offrire il mondo paralimpico. Le faccio tanti auguri e non vedo l’ora di congratularmi con lei di persona.»



“Premetto che sono arrivata a Ferrara lunedì 4 ottobre verso l'ora di cena, alle 21:23 – esordisce Chiara - integrandomi al gruppo dell'atletica leggera da martedì 5. Da lì, piano piano e col passare dei giorni abbiamo scambiato qualche parola e devo dire che, nonostante io fossi timida e parlassi poco, mi sono trovata bene sia con gli atleti, sia con gli allenatori. Perciò la trasferta è andata bene. Le gare sono state giovedì, sabato e domenica, il resto dei giorni (mercoledì e venerdì) ci siamo allenati e impegnati tanto e i risultati si sono visti. Purtroppo, però, per qualche centesimo non sono riuscita a superare il record sugli 800 metri, in ogni caso è andata bene. Adesso cercherò di allenarmi per il meglio così da poterlo superare. Prima delle gare ero agitata ma correndo mi è passata. È stata una esperienza bellina”.



L’allenatrice di Chiara, Katia Pilia segue Chiara da ormai sei stagioni e ne conosce alla perfezione tutte le sue potenzialità. «Sia come tecnico, sia come dirigente, sono molto orgogliosa di questo suo nuovo exploit perché può essere di buon auspicio e fonte di ispirazione per altre famiglie che potrebbero far intraprendere questo percorso ai loro figli”. Per l’atleta di Marrubiu si tratta della seconda volta che viene chiamata in nazionale, convocazione che non è mai scontata perché nella sua specialità c’è molta concorrenza».



Nella foto: l'atleta Chiara Statzu