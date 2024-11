Cor 13 ottobre 2021 Alghero, abusi su minore: 66enne a processo Si aprirà il processo a carico dell´ex insegnante di ballo oggi 66enne accusato da una ragazza di violenza sessuale. Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari. La denuncia qualche anno fa



ALGHERO - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha deciso che ci sono sufficienti elementi per andare a processo. Il maestro di ballo 66enne di Alghero che nel 2019 finì agli arresti domiciliari con la pesante accusa di atti sessuali con minore, violenza sessuale e minaccia, sarà processato. Così ha sentenziato il giudice accogliendo la richiesta della Procura. La vittima, oggi 20enne, dopo aver compiuto 18 anni decise di raccontare ai militari le presunte violenze e minacce che avrebbe subito quando di anni ne aveva addirittura 14 e frequentava la scuola di ballo dell'imputato.