Appicca fuoco a Ozieri: 56enne arrestato

OZIERI - Mercoledì pomeriggio ad Ozieri, i militari della stazione di Nughedu San Nicolò (SS), insieme ai colleghi delle stazioni di Ittireddu e Ozieri, tutti inviati urgentemente sul posto a seguito di una telefonata pervenuta sull’utenza 112, hanno arrestato un ozierese di 56 anni, disoccupato, poichè sorpreso in flagranza di reato nell'atto di appiccare un incendio. L’uomo, usando un accendino, aveva già dato fuoco in tre punti diversi alle sterpaglie poste nelle cunette di via Punta Idda. Le fiamme si erano immediatamente propagate alla macchia mediterranea circostante, circa un ettaro, e sono state domate dal personale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale regionale e della Protezione civile Ozieri. L’arrestato è stato trovato in possesso di un’accetta, sottoposta a sequestro.