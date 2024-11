Cor 14 ottobre 2021 Alghero: via Barraccu cambia senso di marcia Fine delle opere della rete del gas nell´ultimo tratto di via XX Settembre: da lunedì ritorna all´origine il senso di marcia in via Barraccu. Rassicurazioni dell´Amministrazione sui lavori



ALGHERO - Da lunedì 18 ottobre la viabilità di via M. Barraccu ad Alghero tornerà allo stato precedente all'ordinanza n. 469 del 25/09/2021 resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori della rete del gas nel tratto di via XX Settembre e via Vitt. Emanuele, incrocio con via Sanzio. Pertanto da lunedì il traffico nella via Barraccu tornerà con direzione da via Carrabuffas a via XX Settembre. «Con l'ultimazione di queste opere la parte più delicata dei lavori che ha causato disagi, volge al termine. Restano ancora da realizzare alcuni allacci e attraversamenti, senza che questo provochi disagi alla circolazione» assicurano dall'Amministrazione comunale di Alghero.