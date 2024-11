Cor 14 ottobre 2021 Volotea, biglietti in vendita su Roma e Milano Dalla giornata di venerdì operativi i collegamenti dagli aeroporti sardi di Alghero, Olbia e Cagliari sugli scali di Fiumicino e Linate. A partire da lunedi 18 ottobre, poi, entrerà a pieno regime la gestione della continuità territoriale







«Siamo estremamente felici e orgogliosi di esserci aggiudicati la continuità territoriale della Regione Sardegna. Nonostante le tempistiche molto serrate, Volotea ha mantenuto la sua promessa e ha aperto le vendite di collegamenti diretti e comodi tra gli scali sardi e la penisola italiana. Naturalmente, nel caso fosse necessario, non escludiamo di aggiungere ulteriori frequenze, per rispondere ancora meglio alle esigenze di viaggio dei residenti dell’isola» ha affermato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.



Volotea si è aggiudicata la gara per operare sei rotte in regime di continuità territoriale: Alghero - Roma Fiumicino, Alghero - Milano Linate, Cagliari - Roma Fiumicino, Cagliari - Milano Linate, Olbia - Roma Fiumicino e Olbia - Milano Linate. La compagnia aerea opererà questi voli fino al 14 maggio 2022. I voli in continuità territoriale verranno operati con una tariffa agevolata di 39 euro (tasse escluse) da e per Roma Fiumicino e 47 euro (tasse escluse) da e per Milano Linate, riservata a tutti i residenti della Regione Sardegna.



