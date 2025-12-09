 Skin ADV
«Continuità aerea, aspettative frustrate»
Cor 20:26
«Continuità aerea, aspettative frustrate»
Così Michele Pais, Lega: Scalo di Alghero ancora una volta penalizzato. «Nonostante il raddoppio delle risorse per la continuità territoriale, che passano da 40 a 80 milioni di euro – quindi con un costo che grava interamente sui sardi – la continuità territoriale targata Todde si conferma, per la seconda volta, un clamoroso flop»
«Continuità aerea, aspettative frustrate»

ALGHERO - «Gli esiti dell’apertura delle buste per la continuità territoriale da e per la Sardegna sono estremamente deludenti e ben al di sotto delle aspettative dei sardi e di quanto, a parole, aveva fatto credere la Giunta regionale. Per lo scalo di Alghero drammatiche». È il commento netto di Michele Pais, consigliere comunale di Alghero, già Presidente del Consiglio Regione della Sardegna, all’indomani della procedura che avrebbe dovuto segnare il cambio di passo promesso dall’esecutivo guidato da Alessandra Todde.

Secondo Pais, i numeri parlano chiaro: «Nonostante il raddoppio delle risorse per la continuità territoriale, che passano da 40 a 80 milioni di euro – quindi con un costo che grava interamente sui sardi – la continuità territoriale targata Todde si conferma, per la seconda volta, un clamoroso flop».
Nessuna svolta, nessuna innovazione rispetto al passato, nonostante gli annunci di una “svolta epocale”. «Al contrario – prosegue Pais – Alghero continua a essere marginalizzata nel sistema aeroportuale regionale. Un fatto gravissimo che smentisce nei fatti le promesse della Giunta».
Pais punta il dito in particolare sull’abbandono di ITA Airways dalle tratte Alghero–Roma e Alghero–Milano, collegamenti che garantivano allo scalo di Fertilia l’accesso a un network nazionale e internazionale fondamentale per cittadini, imprese e turismo. «Ma ciò che è ancora più grave – sottolinea – è che, per l’ennesima volta, non ci siano state offerte sulla tratta Alghero–Milano, che rimane scoperta e costringerà nuovamente a una procedura d’urgenza».

Un segnale evidente, secondo Pais, del fallimento dei correttivi messi in campo dalla Regione: «È la conferma che le soluzioni pensate dalla Giunta Todde non sono servite a nulla, nonostante la totale collaborazione e la piena disponibilità dimostrata dal Ministero dei Trasporti nei confronti della Sardegna». Il giudizio politico è severo e si inserisce in un quadro più ampio: «Dopo i fallimenti registrati in sanità e in agricoltura – conclude Pais – anche la gestione dei trasporti, su cui i sardi nutrivano grandi aspettative, si traduce in una delusione completa. Alghero e la Sardegna meritano ben altro rispetto a questo immobilismo mascherato da cambiamento».
12:00
Ita si smarca: Continuità, flop su Alghero
Nessuna offerta per l´Alghero-Milano (servirà pertanto un bando d´urgenza) e soltanto Aeroitalia sull´Alghero-Roma. Volotea e Aeroitalia da Olbia e Cagliari. Si procederà con l'esame della documentazione e la verificare di regolarità
17:03
Continuità, Visconti: servono più risorse
La Camera di Commercio di Sassari esprime forte preoccupazione in merito all´esito del bando per la Continuità Territoriale aerea che dovrebbe garantire i collegamenti essenziali della Sardegna a partire dalla prossima primavera 2026
15 dicembre
Ita si smarca: Continuità, flop su Alghero
15 dicembre
«Preparatevi al ritorno sul pianeta Alghero»
15 dicembre
Discarica a Maria Pia: sconcerto



