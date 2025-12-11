P.P. 9:35 Ita Airways e Volotea, schiaffo ad Alghero Ita si smarca: Continuità, flop su Alghero

«Continuità aerea, aspettative frustrate» Ita Airways e Volotea in partnership ma soltanto su Cagliari e Olbia, con Alghero - oggi servita proprio dall'ex compagnia di bandiera - clamorosamente dimenticata







Una partnership che dimentica volutamente lo scalo del nord ovest della Sardegna, Alghero, perdipiù dove ITA Airways attualmente opera su entrambe le tratte: Roma e Milano. Insomma, una vera e propria beffa non soltanto per gli algheresi, che dimostra candidamente come gli interessi privati si scontrino con le reali esigenze di mobilità dei residenti, nonostante trasporti e continuità dovrebbero essere costituzionalmente garantiti per territori isolani e isolati.



«Grazie all’esperienza pluriennale di Volotea nella gestione di rotte in regime di continuità territoriale – di cui una operata in Italia e tre in Francia – e alla capillarità della rete di ITA Airways dal suo hub di Roma Fiumicino e dall’aeroporto di Milano Linate - sottolineano le due compagnie aeree - in caso di aggiudicazione i passeggeri potranno beneficiare di un servizio integrato che punta sull’affidabilità operativa e sull’accessibilità delle tariffe. L’obiettivo della partnership è offrire una soluzione concreta alle necessità di mobilità dei passeggeri residenti in Sardegna, assicurando continuità nei collegamenti con la Penisola durante tutto l’anno, anche nei periodi di bassa stagione, con orari funzionali e servizi pensati per facilitare gli spostamenti per motivi di salute, lavoro, studio e turismo».



Qualora l'offerta odierna dovesse concretizzarsi e non dovesse cambiare il piano strategico, ITA Airways lascerà nuovamente l'aeroporto di Alghero. Chi invece per ora ha confermato i collegamenti estivi per la summer 2026 è Volotea. Il calendario prevede sul Riviera del Corallo cinque rotte: Firenze (operativa dal 28 giugno con due frequenze a settimana fino al 6 settembre), Torino (trisettimanale dal 26 giugno fino al 4 settembre), Verona (bisettimanale dal 30 maggio al 3 ottobre), Bordeaux (dal 26 giugno al 4 settembre bisettimanale) e Parigi (bisettimanale dal 3 aprile al 23 ottobre).