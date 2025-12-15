Cor 11:54 «Aerei, ad Alghero subito i 3,8milioni inutilizzati» Alghero penalizzata dal fallimento del bando sulla rotta Alghero–Linate, Tedde (Forza Italia): la Regione smetta di voltarsi dall’altra parte e destini subito ad Alghero i fondi inutilizzati con un emendamento alla legge di stabilità in discussione



ALGHERO – «Il fallimento del bando di continuità territoriale sulla tratta Alghero–Linate, certificato dalla totale assenza di vettori partecipanti alla gara, rappresenta l’ennesima, grave penalizzazione per il nord-ovest della Sardegna e per lo scalo di Alghero. Mentre la Regione annunciava una nuova continuità territoriale più equa e più conveniente – con tariffe a 44 euro, orari meglio distribuiti su quattro fasce giornaliere, ampliamento delle categorie equiparate ai residenti con inserimento di lavoratori, militari e residenti fuori dalla Sardegna con rapporti di parentela nell'isola – Alghero resta clamorosamente esclusa da questi benefici. In mancanza di offerte - sottolinea Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia - la Regione si limita a disporre una proroga fino a ottobre 2026 dell’attuale regime con ITA, mantenendo condizioni ormai superate. Il risultato è inaccettabile: i cittadini che volano da e per Alghero verso Milano continueranno a pagare di più e ad avere meno servizi, mentre il resto della Sardegna accederà al nuovo sistema».



«Si crea così una Sardegna a due velocità, con residenti di serie A e residenti di serie B, frutto non del mercato ma di scelte politiche sbagliate e di una programmazione regionale fallimentare. Ciò comporterà un crescente dirottamento dei passeggeri su Olbia, anche dall’area sassarese, oltre ad una ulteriore spinta verso il traffico low cost su Bergamo, Malpensa e Bologna. La conseguenza nefasta sarà un progressivo indebolimento dello scalo di Alghero, già messo a dura prova da anni di incertezze. In questa situazione, la Regione non può nascondersi dietro procedure e alibi burocratici. Riteniamo che esista una soluzione immediata e praticabile: destinare ad Alghero i 3,8 milioni di euro previsti dal bando per la tratta di Linate e rimasti inutilizzati. Quelle risorse - puntualizza Marco Tedde - devono essere impiegate subito per: rimborsare ai passeggeri, su richiesta, la differenza di tariffa; affidare al gestore aeroportuale la gestione delle domande di rimborso, mediante autocertificazione già prevista dal bando; aumentare le frequenze di ITA, compensando la compagnia dei costi sostenuti, anziché lasciare lo scalo isolato».



«Siamo nel pieno dell’iter della finanziaria regionale: basterebbe un emendamento e un minimo di responsabilità politica per porre fine a questa evidente discriminazione territoriale. Inoltre, su una tratta come Alghero–Linate, con volumi limitati e un disinteresse ormai conclamato dei vettori, la Regione avrebbe dovuto avere il coraggio di sperimentare modelli alternativi, come quello spagnolo, basato su compensazioni dirette ai passeggeri su tutte le rotte del Nord Italia, anziché replicare schemi che qui hanno dimostrato di non funzionare. La continuità territoriale non può essere uno slogan né una bandiera propagandistica: deve garantire pari diritti a tutti i sardi, indipendentemente dall’aeroporto di partenza» chiude Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia.