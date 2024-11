Cor 14 ottobre 2021 Tutti a Teatro a Porto Torres: 8 titoli Rassegna teatrale composta da 8 titoli, 4 di teatro per ragazzi e 4 di teatro contemporaneo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.



PORTO TORRES - L’associazione La Camera Chiara presenta, al Teatro A. Parodi di Porto Torres, una rassegna teatrale composta da 8 titoli, 4 di teatro per ragazzi e 4 di teatro contemporaneo: "Tutti a Teatro", per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La manifestazione è svolta grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e al patrocinio del Comune di Porto Torres. Sul palco del Parodi saliranno quattro compagnie sarde più il giovane talento di Urbino Matthias Martelli, apprezzato interprete del Mistero Buffo di Dario Fo.



Si parte domenica 17 ottobre con lo spettacolo "CI-CHI-BUM!" della compagnia La botte e il cilindro. Lo spettacolo, che fa parte della proposta specificatamente indirizzata ai bimbi, ai ragazzi e alle famiglie, mette in scena il racconto di un viaggio in Brasile tra carnevali, ritmi e canzoni, un’ottima occasione per conoscere alcuni curiosi personaggi e sonorità del paese sudamericano. Il 22 ottobre in scena "S’accabadora" della compagnia cagliaritana Anfiteatro Sud. Lo spettacolo, vincitore del premio alla migliore drammaturgia al Roma Fringe Festival 2020, racconta il lato umano e personale di una figura così crepuscolare e sfuggente, ma storicamente reale, come quella di sa femmina Accabadora. Una messa in scena toccante e struggente, che arriva per la prima volta nel nord Sardegna.



Il 6 novembre arriva a Porto Torres un’esclusiva per la Sardegna, lo spettacolo tratto da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame dal titolo "Il primo miracolo di Gesù Bambino" che vede come interprete il giovane talento Matthias Martelli, riconosciuto a livello internazionale come erede dell’anima artistica del grande Dario Fo. Il 14 novembre torna il teatro per ragazzi con lo spettacolo "Galline Libere" de La botte e il cilindro. Si parla di libertà, di amicizia e del desiderio di riconquistare il contatto con la natura. È la storia di due galline nate in cattività, Malva e Zuzù, la cui vita cambierà dopo l’incontro con il gufo Bubo Bubo.



Il 21 novembre salgono sul palco i padroni di casa de La camera chiara con l’ultima produzione "Locanda 13", un caleidoscopio di personaggi ispirati agli Atti Unici di A. Cechov che si alternano in una curiosa e divertente Locanda. Il 5 dicembre arriva a Porto Torres, dopo un tour internazionale, la poetica arte delle marionette a filo della compagnia Kronicokab di Nadia Imperio, con lo spettacolo "Camminando sotto il filo". In un teatro in miniatura Nora, padrona di casa di un insolito kabaret, ci conduce con ironia e verve alla scoperta di una serie di personaggi nati da un semplice pezzo di legno. L’11 dicembre, Batisfera porta in scena "Come Sto", lo spettacolo rivelazione della giovane compagnia cagliaritana che parla, in maniera ironica e divertente, della confusione umana, del senso di disagio nel ritrovarsi e capirsi, nel fluire di eventi e sentimenti. Si chiude il 29 dicembre con La botte e il cilindro che presenta un classico per i più piccoli "Il Gatto Mammone", una fiaba della tradizione sarda che racconta le vicende di una famiglia povera: una madre e due sorelle, una di nome Stellina, gentile e buona come il pane appena sfornato, e l’altra, di nome Peppina, antipatica e dispettosa, pigra come un gatto.