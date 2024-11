S.A. 15 ottobre 2021 Continuità: Ita ricorre al Tar Ita fa ricorso e punta ad annullare la procedura di emergenza con cui la Regione ha affidato a Volotea le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna



ALGHERO - Prosegue la guerra dei cieli sopra la Sardegna. Dopo l'esito della procedura negoziata, questa volta è Ita a a ricorrere contro la decisione della Regione Sardegna di assegnare le rotte in continuità territoriale per Roma e Milano alla compagnia spagnola.



«L'esclusione della Compagnia dalla prima procedura d'emergenza per i voli in continuità aerea da e per la Sardegna è stata determinata sulla base di un'interpretazione della lex specialis da parte della commissione di gara dei requisiti relativi alla disponibilità degli aeromobili che Ita ritiene erronea. A tal proposito Ita ha depositato ricorso al Tar Sardegna per l'annullamento, con richiesta di sospensiva, del provvedimento di esclusione nonché delle lettere d'invito relative alla seconda procedura d'emergenza» ha spiegato la nuova compagnia (nata dalle ceneri di Alitalia) in una nota.