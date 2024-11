Alghero: Consiglio martedì in presenza. Barracelli: Paddeu verso la riconferma

Cor 15 ottobre 2021 Alghero: Consiglio martedì in presenza

ALGHERO - Il consiglio comunale di Alghero ritorna a riunirsi presso i locali della Sala riunioni del Quarter. Il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Lelle Salvatore (nella foto), ha convocato la massima assise comunale in presenza dopo le recenti polemiche dell'ultima seduta, svoltasi a distanza. La riunione si svolgerà martedì 19 ottobre dalle ore 16.30. Diciassette i punti all'ordine del giorno della seduta, di cui ben undici mozioni. Tra gli argomenti in discussione anche la nomina del nuovo comandante dei Barracelli per il triennio 2021/2023, su cui recentemente sono scoppiate aspre polemiche con divergenze interne: secondo le ultime indiscrezioni all'interno della maggioranza sarebbe stato trovato l'accordo per la riconferma del capitano Riccardo Paddeu.