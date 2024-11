G.P. 19 ottobre 2021 Ultimi appuntamenti in musica a Palazzo Siotto Autunno cameristico a Palazzo Siotto, giovedì e sabato gli ultimi appuntamenti. La serata sarà dedicata ai capolavori composti dal grande maestro di Bonn nei suoi ultimi anni di vita. Riccardo Leone al pianoforte e Oscar Piastrelloni al violoncello. Noemi Mulas al pianoforte solo



CAGLIARI - Con il secondo dei due appuntamenti beethoveniani previsti, giovedì 21 ottobre alle 20,30 nel Palazzo Siotto di Cagliari (via Dei Genovesi 114) riprende la rassegna concertistica organizzata dalla Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto in collaborazione con la sede di Cagliari dell’Associazione Mozart Italia. La serata sarà dedicata ai capolavori composti dal grande maestro di Bonn nei suoi ultimi anni di vita. Riccardo Leone al pianoforte e Oscar Piastrelloni al violoncello eseguiranno la Sonata op. 102 n. 1, mentre Noemi Mulas sarà di scena con la Sonata op. 109 per pianoforte solo. Il concerto sarà introdotto dalla giovanile Sonata op. 5, sempre per pianoforte e violoncello.



Domenica 24 ottobre la serie di concerti si concluderà con un recital pianistico di Matteo Cabras. Il giovane ma già affermato pianista eseguirà, sempre di Beethoven, la Sonata per pianoforte op. 57 “Appassionata”, dando al pubblico della rassegna la possibilità di paragonare l’esecuzione sul pianoforte moderno con quella sul fortepiano sentita nel recente concerto di Maurizio Paciariello. Nella seconda parte della serata Matteo Cabras, eseguirà la grande Humoreske op. 20 di Robert Schumann. Biglietto unico: 8 euro. Informazioni e prenotazioni: 070 682384 / 333 4835713 oppure info@fondazionesiotto.it



