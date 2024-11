Cor 19 ottobre 2021 Cap d´Any, manifestazione d´interesse La Fondazione Alghero acquisisce proposte per eventi ed allestimenti inerenti alla programmazione del Cap d’Any 2021/2022. Domande entro le ore 13 del 5 novembre 2021



ALGHERO - Fino al 5 novembre la Fondazione Alghero acquisisce proposte per eventi ed allestimenti inerenti alla programmazione del Cap d’Any 2021/2022. Le proposte dovranno contenere, obbligatoriamente, una descrizione esaustiva dell'evento da realizzare, eventuale periodo e luogo di svolgimento e preventivo di spesa. Le domande dovranno essere recapitate tramite E-mail all'indirizzo info@fondazionealghero.it - PEC fondazionealghero@informapec.it o consegnate a mano presso gli uffici siti in Largo Lo Quarter (1 piano) entro e non oltre le ore 13.00 del 5 novembre 2021. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli stessi uffici. L'avviso completo sarà anche pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alghero.