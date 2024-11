Cor 26 ottobre 2021 Punta Giglio, intesa sugli accessi

5 euro l'ingresso, residenti gratis Approvato dal Presidente del Parco di Porto Conte lo schema di convenzione, il protocollo attuativo alla firma della cooperativa Il Quinto Elemento per la gestione del Museo a cielo aperto Maps di Punta Giglio. Ritorna il ticket a Punta Giglio, non per gli algheresi



over 65 (6,50 euro il multi-attrattore); disabili gratis (esclusi gli accompagnatori), così come i residenti (5 euro il biglietto multi-attrattore per i residenti di Alghero). Sarà la società cooperativa "Il Quinto Elemento" ad effettuare la bigliettazione, a cui il Parco riconoscerà per le attività gestionali l'80% del valore di ciascun biglietto emesso.



Queste le tariffe deliberate dal Parco di Porto Conte per l'accesso al Maps, il museo a cielo aperto realizzato sulla falesia di Punta Giglio e collegato alla riqualificazione dell'ex Batteria militare. Lo specifico protocollo attuativo che definisce le modalità di gestione del museo è stato approvato con decreto dal presidente Raimondo Tillocca lo scorso 22 ottobre ed ora, dopo il definitivo via libera del Consiglio di amministrazione, sarà sottoposto alla firma della Cooperativa che gestirà gli ingressi a Punta Giglio.



La nuova gestione del Maps avrà una durata di 5 anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata fino alla scadenza della concessione dell'ex Batteria da parte dell'Agenzia del Demanio. L'ente Parco assicurerà i servizi tecnologici e la fornitura di materiale informativo per la promozione del sito, così come si occuperà ai piccoli interventi manutentori necessari ad implementare la qualità dei servizi offerti ai turisti.



GUARDA LE IMMAGINI DELL'EX BATTERIA DI PUNTA GIGLIO



Nella foto: il Maps, la nuova struttura di Punta Giglio ALGHERO - 5 euro il singolo biglietto, 8 euro il biglietto multi-attrattore; 10 euro il ticket famiglia (genitori più figli entro i 16 anni); 4 euro per gli65 (6,50 euro il multi-attrattore); disabili gratis (esclusi gli accompagnatori), così come i residenti (5 euro il biglietto multi-attrattore per i residenti di Alghero). Sarà la società cooperativa "Il Quinto Elemento" ad effettuare la bigliettazione, a cui il Parco riconoscerà per le attività gestionali l'80% del valore di ciascun biglietto emesso.Queste le tariffe deliberate dal Parco di Porto Conte per l'accesso al, il museo a cielo aperto realizzato sulla falesia di Punta Giglio e collegato alla riqualificazione dell'ex Batteria militare. Lo specifico protocollo attuativo che definisce le modalità di gestione del museo è stato approvato con decreto dal presidente Raimondo Tillocca lo scorso 22 ottobre ed ora, dopo il definitivo via libera del Consiglio di amministrazione, sarà sottoposto alla firma della Cooperativa che gestirà gli ingressi a Punta Giglio.La nuova gestione delavrà una durata di 5 anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata fino alla scadenza della concessione dell'ex Batteria da parte dell'Agenzia del Demanio. L'ente Parco assicurerà i servizi tecnologici e la fornitura di materiale informativo per la promozione del sito, così come si occuperà ai piccoli interventi manutentori necessari ad implementare la qualità dei servizi offerti ai turisti.Nella foto: il, la nuova struttura di Punta Giglio