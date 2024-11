Cor 29 ottobre 2021 Halloween esoterico al Manoscritto Halloween Esoterico, serata divinazione nella libreria il Manoscritto di Alghero, in via Pascoli 45, domenica 31 ottobre dalle ore 16.30. Info e prenotazioni: Daria 3388391068



ALGHERO - Domenica 31 ottobre, dalle ore 16.30, nella libreria il Manoscritto di Alghero, in via Pascoli 45, si viaggerà nel mondo della divinazione: saranno a disposizione gli operatori per vari tipi di letture con diversi strumenti. Carte oracolari, tarocchi e fondi di caffè. Obbligatoria la prenotazione, ogni consulto avrà una durata di 15 minuti. Info e prenotazioni: Daria 3388391068.