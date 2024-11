S.A. 31 ottobre 2021 Debutta The Red Lion nell´Isola Debutta nell´Isola martedì 2 novembre in prima regionale a Sassari, poi a Cagliari e Carbonia. Viaggio tra luci e ombre del mondo dello sport dilettantistico



SASSARI - Il fascino del gioco del calcio – tra talento e passione – con “The Red Lion” di Patrick Marber nella mise en scène firmata dal regista Marcello Cotugno (che ha curato anche la colonna sonora) per La Pirandelliana / Teatri Uniti in cartellone in prima regionale martedì 2 novembre alle 21 al Teatro Verdi di Sassari, poi da mercoledì 3 fino a domenica 7 novembre al Teatro Massimo di Cagliari (da mercoledì a sabato alle 20.30 - la domenica alle 19 e venerdì 5 novembre alle 16.30 la pomeridiana - turno P) e infine lunedì 8 novembre alle 20.45 al Teatro Centrale di Carbonia sotto le insegne della Stagione di Prosa 2021-2022 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Incontro con gli artisti giovedì 4 novembre alle 17 nell'incontro nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta n. 2 a Cagliari per I Pomeriggi della Fondazione – “gli attori raccontano”. “The Red Lion” - nel raffinato e insieme essenziale allestimento, con scene di Luigi Ferrigno, costumi di Anna Verde e disegno luci di Pasquale Mari per evocare l'atmosfera di uno spogliatoio dove gli atleti vivono di sogni e speranze, ma anche si elaborano strategie di gioco e si assegnano posizioni e ruoli - mette a nudo le contraddizioni del mondo dello sport, che riflette l'evoluzione, o meglio involuzione della società.



Se valori come la correttezza, la lealtà e il senso di appartenenza a una squadra, su cui si fonda apparentemente il calcio dilettantistico, palestra per futuri campioni del pallone, vengono meno, paradossalmente ma non troppo proprio per questa perdita di ideali può diventare metafora della vita in un'epoca dominata dall'ambizione e dall'individualismo, dove la corsa verso il successo non conosce ostacoli e tanto meno regole etiche e morali. Una pièce di teatro contemporaneo in cui il linguaggio spazia tra differenti registi, da quello più crudo e quasi violento a quello più lirico e quasi “romantico”: il gioco del pallone mette in risalto virtù atletiche e umane debolezze, in un confronto tra generazioni e visioni della realtà. «In campo» – rivela il regista Marcello Cotugno – «tre personaggi: con una giovane promessa del calcio, l’allenatore e l’anziano factotum della piccola squadra di provincia che, ignari dei problemi del ragazzo cercano di trarre profitto dalle sue capacità».