S.A. 1 novembre 2021 Defunti e Unità nazionali: celebrazioni ad Alghero Cerimonie previste per le giornate del 2 e 4 novembre: martedì la messa al Cimitero e giovedì la deposizione della corona di alloro nella lapide di Porta Terra



ALGHERO - Ad Alghero si svolgeranno il 2 e 4 novembre gli appuntamenti per la commemorazione dei Defunti e la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale. Martedì 2 novembre Mons. Mauro Maria Morfino,

Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, alle 15 celebrerà la Santa Messa nella Cappella del Cimitero (in caso di pioggia a San Giovanni Bosco). La funzione religiosa si terrà nel rispetto delle norme anti Covid relativamente al distanziamento personale.



Dopo la funzione non verrà svolto alcun corteo all’interno del Camposanto, ma solo la deposizione di una corona di alloro da parte del Sindaco. Giovedì 4 novembre – “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” il sindaco deporrà alle ore 9:30 una corona di alloro presso la lapide di Porta Terra. Alla cerimonia saranno invitati i rappresentanti delle forze armate e delle forze dell’ordine, l’autorità membro del Parlamento, il Presidente del Consiglio regionale, l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, le rappresentanze del Consiglio Comunale – il Presidente e un rappresentante per i gruppi di maggioranza e opposizione - un unico rappresentante per tutte le associazioni di ex militari e combattenti.



Nella foto: il Vescovo Mauro Maria Morfino