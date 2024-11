S.A. 3 novembre 2021 Concorso di poesia in sardo a Ossi e Orune L´associazione culturale Alas in Bolu con sede a Ossi, promotrice dell´evento, ha l´obiettivo di valorizzare e divulgare la cultura e le tradizioni sarde. Iscrizioni



OSSI - Si riapre lo scenario della poesia itinerante in Sardegna con il concorso “Orune in sos seculos cantanne“. L'associazione culturale Alas in Bolu con sede a Ossi, promotrice dell'evento, ha l'obiettivo di valorizzare e divulgare la cultura e le tradizioni sarde.



Il concorso è aperto a tutti i poeti della Sardegna e a chiunque vorrà recitare una poesia in lingua sarda. A giudicare gli eleaborati ci sarà una giuria tecnica e una popolare.



La manifestazione si terrà con la collaborazione del comune di Orune dove si terrà la premiazione il 27 Novembre. La serata sarà allietata dalla musica e i canti dei Tenores Per le iscrizioni: 3489518899 Mario, 3331729064 Rosa, 3408565809 Dolores, oppure inviare una mail a alasinbolu@gmail.com.