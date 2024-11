S.A. 3 novembre 2021 College Sant´Efisio inaugura Anno Accademico Il College Universitario Sant’Efisio è attivo a Cagliari dal 2013 per dare alloggio a studenti e studentesse meritevoli dell’Università di Cagliari a prezzi vantaggiosi e con servizi di qualità



CAGLIARI - Il Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Cagliari, Gianni Fenu, interverrà all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del College universitario Sant’Efisio, in programma sabato 6 novembre a partire dalle 9.45 nell’Aula magna del Seminario Arcivescovile in via mons. Cogoni 9 a Cagliari. Il Prorettore, che affianca il Rettore Francesco Mola nella governance dell’Ateneo del capoluogo sardo, sarà protagonista di un dialogo con gli studenti e le studentesse attualmente ospiti della struttura guidata da don Emanuele Meconcelli. Lo scorso anno fu Luciano Colombo, docente di Fisica e attuale prorettore alla ricerca, a tenere la prolusione nella stessa occasione.



All’incontro – che di fatto segna l’avvio delle attività per il nuovo Anno Accademico – parteciperanno anche l’Arcivescovo Giuseppe Baturi e il Comitato scientifico del College, in gran parte costituito da docenti dell’Università di Cagliari, con il team dei formatori. Il College Universitario Sant’Efisio è attivo a Cagliari dal 2013 per dare alloggio a studenti e studentesse meritevoli dell’Università di Cagliari a prezzi vantaggiosi e con servizi di qualità.



Nato dalla volontà dell’Arcidiocesi di Cagliari di dare risposta alle esigenze espresse dai tanti studenti fuori sede e dal desiderio di dare nuova vita alla struttura dell’ex Seminario cagliaritano. Le attività hanno preso avvio con i primi sei studenti ospitati nelle stanze appena restaurate, il numero è cresciuto negli anni, ed attualmente ospita 103 studenti e studentesse provenienti da tutta la Sardegna, dalla Penisola e dall'estero. L'Università degli Studi di Cagliari collabora con il College Universitario Sant'Efisio anche nell'ambito del progetto UniCoRe, che prevede la creazione di speciali corridoi universitari per consentire ad alcuni studenti rifugiati di proseguire i loro studi nei corsi dell’Ateneo del capoluogo sardo.



Nella foto: il prorettore Gianni Fenu