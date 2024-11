Cor 4 novembre 2021 “Brain Storming” a Sennori: voce ai giovani Per disegnare Sennori del futuro. L’iniziativa, battezzata “Brain Storming – Tempesta di idee”, parte dal settore Politiche giovanili, guidato dalla consigliera comunale delegata, Roberta Piredda



SENNORI - Il Comune di Sennori dà voce ai giovani per costruire insieme il futuro del paese, iniziando proprio dalle idee e dai progetti che i ragazzi proporranno. L’iniziativa, battezzata “Brain Storming – Tempesta di idee”, parte dal settore Politiche giovanili, guidato dalla consigliera comunale delegata, Roberta Piredda, e prenderà il via questo fine settimana.



L'amministrazione comunale posizionerà dei contenitori nei luoghi di maggiore passaggio e frequentazione dei giovani, come le scuole, i locali pubblici, le rivendite di giornali. Qui troveranno dei moduli prestampati da compilare per illustrare i progetti che intendono proporre e realizzare, ideati da singoli o da gruppi di amici. I format compilati, anche in forma anonima, dovranno essere imbucati nei contenitori predisposti dall’amministrazione comunale e saranno poi valutati e presi in considerazione in virtù della qualità, utilità e fattibilità.



L'ascolto e il coinvolgimento delle nuove generazioni di cittadini è uno dei punti fondamentali del programma di governo di Sennori proposto dal sindaco, Nicola Sassu, e dalla lista Sennori 4.0 che ha vinto le elezioni. In quest'ottica l'iniziativa “Brain Storming” rappresenta un primo passo, al quale seguiranno molte altri programmi indirizzati a mettere i giovani al centro dell'azione politica e amministrativa.