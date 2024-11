Cor 9 novembre 2021 Semina nello stadio di Porto Torres Campo di calcio via delle Vigne, al via la semina del nuovo manto erboso a Porto Torres. È stata completata l´installazione dell´impianto di irrigazione, una piccola infrastruttura che mancava e che contribuirà e rendere più uniforme e regolare la cura del campo



PORTO TORRES - Proseguono i lavori per il ripristino del manto erboso al campo del Porto Torres. È stata completata l'installazione dell'impianto di irrigazione, una piccola infrastruttura che mancava e che contribuirà e rendere più uniforme e regolare la cura del campo. Il prossimo passo è rappresentato dalla messa a dimora della nuova erba: questa settimana inizierà la semina che segue il lavoro preparatorio fatto per consentire al terreno di accogliere correttamente le sementi. Poi sarà necessario attendere alcune settimane per la crescita del manto.



Nell'impianto sono stati già rifatti i servizi igienici degli spogliatoi ed è prevista la ristrutturazione del locale che ospitava il baretto, una struttura abbandonata. «Abbiamo subito cercato le risorse per compiere un intervento radicale, non un semplice rattoppo, per superare alcuni problemi strutturali storici che attendevano risposta da decenni - dichiara l'assessora allo Sport Simona Fois - e siamo convinti che i disagi di questi mesi saranno ricompensati dalla comodità e bellezza della nuova sistemazione. Siamo in attesa di risposte sui progetti presentati per la riqualificazione dell'intera cittadella sportiva perché intendiamo dare un nuovo volto all'area».