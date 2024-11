Cor 9 novembre 2021

Cicle Gaudì, 4 titoli ad Alghero: interviste

Le parole di Alessandra Sento della Società Umanitaria di Alghero, del sindaco Mario Conoci e Gustau Navarro della Generalitat de Catalunya a l´Alguer

ALGHERO - Si comincia sabato 13 novembre con "la Vampira de Barcelona". Quattro film in Catalano al Quarter di Alghero a firma della società Umanitaria in partner con la Generalitat de Catalunya e la Plataforma per la Llengua, il sostegno di Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Sabato 20 novembre "L'ofrena" di Ventura Durall, il 27 novembre "La dona il Legal" di Ramon Téemens e il 4 dicembre "La Innocència" di Lucia Alemany.