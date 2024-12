Cor 11 novembre 2021 Uniss, Casellati e Sgarbi per il 460° anno accademico Aprirà la cerimonia il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarà presente il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. Nel corso della cerimonia, a cui parteciperà il critico Vittorio Sgarbi, verrà conferita la laurea honoris causa all’artista sardo Elio Pulli



SASSARI - Lunedì 15 novembre (alle 11) al Teatro Verdi, il Rettore Gavino Mariotti darà ufficialmente inizio al 460° Anno Accademico dell’Università degli Studi di Sassari. Aprirà la cerimonia il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarà presente il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. Nel corso della cerimonia, a cui parteciperà il critico Vittorio Sgarbi, verrà conferita la laurea honoris causa all’artista sardo Elio Pulli. Interverranno anche Riccarda Zappino, Presidente del Consiglio degli Studenti, Rosanna Ruiu, Coordinatrice dell’ Avvocatura di Ateneo, e Claudio Spanu, Capitano della squadra DinamoLab.



Successivamente, il Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, Massimo Onofri, illustrerà la proposta di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Lettere, Filologia moderna e industria culturale a Elio Pulli. Seguirà la laudatio di Vittorio Sgarbi e la lectio doctoralis di Pulli, intitolata “L’arte e le difficoltà nel tempo”.



Parteciperanno inoltre la cantante Maria Giovanna Cherchi, accompagnata al pianoforte dal Maestro Maurizio Bizzarro, i Tenores “Mialinu Pira” di Bitti, il Coro dell’Università di Sassari diretto dal Maestro Laura Lambroni e l’Associazione Goliardica Turritana. La cerimonia è aperta agli invitati, alle giornaliste e ai giornalisti accreditati. Si potrà entrare nel Teatro da via Politeama dalle 9.15 alle 10.15. L’ingresso è consentito unicamente dietro esibizione del green pass.