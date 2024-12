Cor 11 novembre 2021 «Rincari e pandemia, Sardegna in ginocchio» Desirè Manca: I rincari che hanno riguardato il costo dell’energia elettrica, del carburante, delle materie prime, stanno mettendo a repentaglio la tenuta economica di migliaia di famiglie sarde



SASSARI - «La pandemia ha messo in ginocchio le nostre imprese, grandi e piccole. Alcuni settori, come quello degli eventi, dei viaggi e della cultura sono rimasti bloccati per tantissimo tempo, mentre la filiera agricola ha subito perdite di fatturato enormi. Per questo chiedo che non si perda ulteriore tempo e che i fondi stanziati dal Governo attraverso il Decreto Sostegni e destinati alla Sardegna vengano assegnati con urgenza agli aventi diritto. Ogni giorno che passa si rischia una nuova saracinesca abbassata per sempre». Così la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca, che ha presentato una dettagliata mozione in Regione.