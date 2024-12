S.A. 12 novembre 2021 Classifica Eduscopio, scuole algheresi ai vertici Il Liceo Classico Manno-Fermi e l’istituto Tecnico economico Roth sono ai primi posti delle graduatorie relative ai criteri basati sulla media dei crediti conseguiti dagli istituti



ALGHERO - Buone notizie dal mondo della scuola. La classifica stilata da Eduscopio, l’osservatorio della scuola in Italia della Fondazione Agnelli, pone ancora due istituti superiori di Alghero ai vertici in Sardegna. Il Liceo Classico Manno-Fermi e l’istituto Tecnico economico Roth sono ai primi posti delle graduatorie relative ai criteri basati sulla media dei crediti conseguiti dagli istituti.



Le analisi e i confronti di Eduscopio si riferiscono a due compiti educativi fondamentali: la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari ( il caso del Liceo Manno-Fermi) e la capacità di istituti tecnici e istituti professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all’università e vogliono subito trovare un impiego (come riscontrato per l’Istituto Superiore Roth). Non solo, ma il Liceo Manno-Fermi si piazza al terzo posto nell’isola nella classifica generale, dietro ai Licei Scientifici Pacinotti di Cagliari e Garibaldi di La Maddalena.



Il sindaco Mario Conoci si complimenta con i dirigenti degli Istituti algheresi «per il bel riconoscimento ottenuto da un prestigioso punto di riferimento nazionale per studenti e famiglie italiane, ma anche per le stesse scuole. Il dato è certamente indicativo dell’importanza del lavoro svolto dalle scuole di Alghero nella formazione e nella preparazione dei docenti. Ringrazio i dirigenti e i docenti per questo importante traguardo raggiunto tra le migliori scuole della Sardegna, al quale, ne sono certo, se ne aggiungeranno ulteriori anche nelle prossime rilevazioni».