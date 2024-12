Cor 15 novembre 2021

Giornalisti Sardegna: Birocchi-tris, Paba vice

Il professionista Francesco Birocchi è stato confermato, a maggioranza, nella carica di presidente. E´ al terzo mandato consecutivo. Daniela Paba eletta vice-presidente, succede all´algherese Erika Pirina

CAGLIARI - Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna ha eletto oggi, a maggioranza, Francesco Birocchi, giornalista professionista, presidente regionale dell’Ordine per il triennio 2021-2024. Vice presidente è stata eletta la giornalista pubblicista Daniela Paba. Segretario è stato confermato (per la terza volta) il professionista Luigi Almiento, così come tesoriere il professionista Paolo Mastino. Si è riunito oggi anche il neoeletto Collegio dei revisori dei conti che ha eletto suo presidente il professionista Rosario Cecaro. Per Birocchi si tratta del terzo mandato, essendo in carica, consecutivamente, dal lontano 2015 [ LEGGI ].