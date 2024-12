Cor 16 novembre 2021 Orientamento e formazione al Liceo Azuni Open day e incontri in presenza per l’orientamento al Liceo Azuni. Presentato un articolato calendario di collegamenti on-line e di incontri in presenza per offrire un orientamento efficace ed agevole sui propri corsi ai futuri iscritti e alle loro famiglie



SASSARI - Il Liceo Azuni di Sassari, visto il protrarsi della pandemia da Covid 19 seppure in condizioni di controllo, ha organizzato un articolato calendario di collegamenti on-line e di incontri in presenza per offrire un orientamento efficace ed agevole sui propri corsi ai futuri iscritti e alle loro famiglie. Sarà innanzitutto disponibile un ciclo di tre incontri on-line, tutti il sabato nelle date del 20 novembre e 11 dicembre prossimi e 15 gennaio 2022, dalle ore 17 alle ore 19, per la presentazione del corso tradizionale del liceo classico, degli indirizzi logico-filosofico e biomedico e dei corsi dei licei musicale e coreutico.



Nel periodo compreso tra il prossimo 19 novembre e il 28 gennaio 2022, stavolta sempre nella giornata di venerdì, saranno invece disponibili otto incontri in presenza, dalle ore 17 alle ore 19, per l’orientamento ai tre indirizzi del liceo classico ed al corso del liceo musicale, rispettivamente nella sede centrale di via Rolando ed in quella staccata di via de Carolis. L’accesso alle due sedi sarà consentito a ventiquattro studenti per volta accompagnati ognuno da un adulto, tutti muniti di green pass, e sarà possibile prenotarsi sul sito dell’Istituto alla voce “Incontra i docenti”.



Quattro appuntamenti in presenza, inoltre, nel periodo compreso tra il 10 dicembre prossimo e il 21 gennaio 2022, il venerdì dalle ore 15 alle ore 17, verranno riservati a sei studenti per volta muniti di green pass che vogliano partecipare a delle vere e proprie lezioni aperte del liceo coreutico nella sede staccata di via de Carolis, anche in questo caso prenotandosi sul sito dell’Istituto sempre alla voce “Incontra i docenti”. Nel frattempo sono stati già attivati da parte dei docenti referenti per l’orientamento numerosi incontri sia on-line che in presenza con le terze classi delle scuole medie della provincia per la presentazione dell’offerta formativa e dei piani didattici dei vari corsi del Liceo Azuni.