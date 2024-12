Cor 19 novembre 2021 Pesca, vertice con Giarrusso a Porto Torres L´Europarlamentare Giarrusso del Movimento 5 Stelle e l´amministrazione comunale di Porto Torres a confronto nei giorni scorsi con il mondo della pesca. L´incontro è stato l´occasione per mettere a fuoco alcune criticità sollevate negli ultimi anni da chi lavora nel mare di fronte a Porto Torres



PORTO TORRES - Le difficoltà di chi svolge l'attività di pesca nel Golfo dell'Asinara sono state al centro, sabato scorso, di un faccia a faccia tra l'europarlamentare M5S Dino Giarrusso, operatori e imprenditori del settore e l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Massimo Mulas, dal presidente del Consiglio comunale Franco Satta, dall'assessore alle Attività produttive Salvatore Frulio e dal consigliere comunale Sebastiano Sassu. Il confronto è stato l'occasione per mettere a fuoco alcune criticità sollevate negli ultimi anni da chi lavora nel mare di fronte a Porto Torres e che rischiano di mettere in ginocchio il settore.



I rappresentanti della aziende hanno descritto la situazione, a iniziare dai problemi legati al fermo biologico con il passaggio delle competenze dal livello regionale a quello nazionale: «È necessario fare chiarezza per individuare l'interlocutore cui segnalare i ritardi nei pagamenti», hanno spiegato i partecipanti all'incontro. I rappresentanti del settore hanno anche sottolineato come le disposizioni sul cosiddetto fermo tecnico riducano a 80 le giornate all'anno in cui si può operare. Sono stati poi analizzati gli effetti delle nuove restrizioni europee sulla pesca a strascico, e sul fermo del fermo alla pesca di oloturie, in scadenza il prossimo 31 dicembre: su questo tema è stato chiesto di regolamentare la materia, con il supporto di una relazione tecnico-scientifica, per concedere almeno cinque mesi (da dicembre ad aprile) a questa attività.



Giarrusso, che proprio quest'estate ha fatto un intervento nell'assemblea di Strasburgo sul Fondo europeo per la pesca, si è fatto carico di questi temi, garantendo che si farà portavoce delle esigenze espresse dagli operatori del Golfo dell'Asinara. Nel suo intervento, l'europarlamentare ha sottolineato il ruolo di questo comparto nell'economia locale e la necessità che vengano superati vincoli che penalizzano chi vi lavora. Il sindaco Massimo Mulas ha ricordato come la pesca consenta alle attività produttive, ristoranti e mercati locali, di proporre costantemente prodotti di qualità, oltre a svolgere una fondamentale funzione di sentinella ambientale. A termine dell'incontro, Giarrusso ha garantito che aggiornerà i partecipanti sugli sviluppi delle istanze presentate e su tutti i provvedimenti adottati dall'Unione europea in questo campo.