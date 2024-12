Cor 23 novembre 2021 Sardinia Cross Cup: il via a Monserrato Grande prestazione dei ragazzi dell’Alghero Bike. Il Campionato Ciclocross ha preso il via e questa stagione vedrà gli atleti impegnati nelle Otto tappe tra novembre e febbraio. Il 16 Gennaio sarà la volta della tappa ad Alghero



ALGHERO - Ciclismo - Campionato di Ciclocross sotto la pioggia nell'ultimo fine settimana. Domenica mattina si sono aperte le porte della Sardinia Cross Cup 2021/2022 - Memorial Salvatore Meloni - con la tappa prevista “Città di Monserrato ”. Grande prestazione dei ragazzi dell’Alghero Bike.



Mattia Solferino, allievo del primo anno, conquista il terzo posto sul podio, nel giro da trenta minuti, arriva insieme a Gabriele Carboni, allievo del secondo anno che conquista il sesto posto. Nella seconda gara l’ Alghero Bike si è distinta con Giulia Contini, prima nella classe Junior Donne, Giovanni Manzottu, secondo di categoria Master 7 e Luigi Ruiu sesto di categoria Master 6.



Il Campionato Ciclocross ha preso il via e questa stagione vedrà gli atleti impegnati nelle Otto tappe tra novembre e febbraio. Il 16 Gennaio sarà la volta di Alghero Bike dove nel Campo comunale Luigi Deriu si terrà la prova unica di Campionato Sardo con la consueta assegnazione delle maglie Esordienti primo anno.