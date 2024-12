Cor 23 novembre 2021 Lotzorai: 46enne con 5 chili di marijuana Provvidenziale l´intervento dei carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese. L´uomo è stato perquisito e arrestato: La sostanza era suddivisa in vari contenitori e nascosti all’interno della cella frigo



SANTA MARIA NAVARRESE - I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese, nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio, nei giorni scorsi hanno eseguito una dettagliata perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo 46enne originario di Tortolì, ma residente a Lotzorai. L'uomo è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di marijuana. La sostanza era suddivisa in vari contenitori e nascosti all’interno della cella frigo nel locale adibito a garage e deposito attrezzi. Il malvivente aveva a disposizione anche materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. I militari, terminate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, hanno così proceduto all’arresto in regime di fermo domiciliare.