Cor 23 novembre 2021 Implode l´aula: nuova crisi ad Alghero Precipita definitivamente la situazione in Maggioranza: deserto il Consiglio comunale di questa sera, con numerose assenze. In apertura la dura accusa di Mulas contro i colleghi, la presa di posizione di Conoci contro l´Udc e le stoccate di Sartore, Cacciotto, Pirisi e Bruno all´indirizzo del primo cittadino



Udc): così la vicepresidente Argiolas (Fi) non può far altro che constatare l'assenza del numero legale e decretare deserta la seduta consiliare (soli 7 consiglieri presenti).



Giusto il tempo per le brevi segnalazioni, una dura accusa di Christian Mulas all'indirizzo di sindaco e maggioranza per non averlo voluto capire e valorizzare; la stizzita replica di Mario Conoci contro l'Udc per gli argomenti oggetto di contrasto nella conferenza stampa di sabato e l'approvazione della delibera per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco (all'unanimità dei presenti). In mezzo lo show di Pietro Sartore che consegna al sindaco una lenza, simbolo - a suo dire - della tattica fino ad oggi portata avanti a dispetto della città e degli alleati, la «lenza morta» appunto.



All'origine di tutto, la crisi, sempre latente, con cui la coalizione che dal 2019 amministra Alghero convive, a cui si è prepotentemente aggiunta la ferma presa di posizione dell'Udc che nei giorni scorsi aveva chiesto un'immediata verifica di programma e assetti [



Nella foto: l'addio di alcuni consiglieri di Maggioranza ai lavori dell'Aula ALGHERO - Finisce nel peggiore dei modi la seduta di Consiglio comunale di questa sera (martedì) ad Alghero. Alle assenze della prima ora, si sommano quelle di numerosi consiglieri di maggioranza che decidono di abbandonare i lavori. Tra loro il presidente Lelle Salvatore (): così la vicepresidente Argiolas () non può far altro che constatare l'assenza del numero legale e decretare deserta la seduta consiliare (soli 7 consiglieri presenti).Giusto il tempo per le brevi segnalazioni, una dura accusa di Christian Mulas all'indirizzo di sindaco e maggioranza per non averlo voluto capire e valorizzare; la stizzita replica di Mario Conoci contro l'per gli argomenti oggetto di contrasto nella conferenza stampa di sabato e l'approvazione della delibera per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco (all'unanimità dei presenti). In mezzo lodi Pietro Sartore che consegna al sindaco una lenza, simbolo - a suo dire - della tattica fino ad oggi portata avanti a dispetto della città e degli alleati, la «lenza morta» appunto.All'origine di tutto, la crisi, sempre latente, con cui la coalizione che dal 2019 amministra Alghero convive, a cui si è prepotentemente aggiunta la ferma presa di posizione dell'che nei giorni scorsi aveva chiesto un'immediata verifica di programma e assetti [ GUARDA LE IMMAGINI DELLA CONFERENZA STAMPA ]. Nonostante tutto però, fino ad oggi il Primo cittadino ha preferito non incontrare il partito e lasciare che le dichiarazioni rese all'Aula facessero implodere l'assise.Nella foto: l'addio di alcuni consiglieri di Maggioranza ai lavori dell'Aula