Cor 25 novembre 2021 Femminicidi, l´opera di Alfonso in Piazza Sulis A distanza di un anno e mezzo dalla convenzione ed approvazione in Giunta, l´opera contro i femminicidi questa mattina - in occasione della giornata con la violenza sulle donne - è stata posizionata in Piazza Sulis ad Alghero, alla presenza di sindaco, assessori e comandante dei Carabinieri. Le immagini