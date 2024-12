Cor 26 novembre 2021 Conoscenza nell´era digitale, Todde in Fondazione La conoscenza nell´era digitale: convegno venerdì 3 e sabato 4 dicembre a Cagliari, interverrà il viceministro allo Sviluppo Economico Alessandra Todde. Appuntamento nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta



CAGLIARI - Due giorni di dibattito e confronto a più voci e a più menti: imprenditori, accademici, giornalisti, politici. Appuntamento venerdì 3 e sabato 4 dicembre dalle 18 alle 23 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta. A Cagliari il convegno “Tecnologia è Biologia, e viceversa. (Ri)pensare la conoscenza nell'era digitale”. Iniziativa patrocinata dall'Università di Cagliari.



«Un pensiero, un modo di produzione, una visione del mondo, un vero e proprio modo d’essere che va elaborato in un contesto che tutto coinvolge che chiamiamo intelligenza artificiale e che di fatto opera nella simbiosi tra tecnologia e biologia», sintetizza Silvano Tagliagambe direttore scientifico dell'iniziativa che vedrà confrontarsi imprenditori, giornalisti, accademici, politici. Sabato 4 interverrà la viceministra allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde.



Apertura venerdì 3 dicembre con la presentazione da parte di Silvano Tagliagambe. Poi il via alle mini-sessioni sino alle 22 quando ci sarà spazio per le domande moderato Da Silvano Tagliagambe, professore Emerito di Filosofia della Scienza, e Nicola Pirina, esperto di strategie per l’innovazione. Il giorno seguente, sabato 4: Alle 18 l’intervento di Antonello Cabras, ingegnere e presidente della Fondazione di Sardegna, che si soffermerà sull’impegno della Fondazione per la formazione, la cultura e per lo sviluppo economico dei territori. Alle 18.15, il Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari, il professor Francesco Mola illustrerà il progetto “Centro studi sul cervello: impatti desiderabili e necessari su formazione e insegnamento”. A partire dalle 18.30 e sino alle 22 le diverse sessioni. A chiudere Nicola Pirina e Silvano Tagliagambe tracceranno il quadro conclusivo della due giorni.