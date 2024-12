S.A. 29 novembre 2021 All´Ute Alghero conferenza di Guido Sari Il presidente dell´ “Associaciò per la Salvaguarda del Patrimoni Hstorico-Cultural de l’Alguer”, oltre che autore di saggi e racconti e regista teatrale, terrà la conferenza dal titolo: “L’Algherese: una ricchezza da non perdere”



ALGHERO - Nuovo appuntamento ad Alghero con l'Università della Terza Età. Martedì 30 novembre, alle ore 16.30, nella sede del Seminario di Via Sassari 179, il dottor Guido Sari, già direttore della Biblioteca Comunale di Alghero e presidente dell' “Associaciò per la Salvaguarda del Patrimoni Hstorico-Cultural de l’Alguer”, oltre che autore di saggi e racconti e regista teatrale, terrà la conferenza dal titolo: “L’Algherese: una ricchezza da non perdere”.



Nella foto: Guido Sari