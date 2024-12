S.A. 29 novembre 2021 Buoni spesa: riattivazione a Porto Torres Riattivata la rete dei commercianti disponibili ad accettare i buoni spesa dei servizi sociali sotto forma di voucher



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres riattiva la rete degli operatori economici disponibili ad accettare i buoni spesa sotto forma di voucher elettronici per sostenere le famiglie in condizione di disagio economico. L'invito a manifestare l'interesse è rivolto a esercenti di attività del settore "alimentari", "generi di prima necessità", insieme a farmacie, operatori abilitati al pagamento elettronico delle utenze operanti nel territorio del Comune di Porto Torres. Gli operatori interessati devono essere iscritti alla Camera di Commercio, tra le altre cose, come ipermercati, supermercati, discount di alimentari, prodotti surgelati, produttori diretti di prodotti agricoli e ittici, farmacie e parafarmacie, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Inoltre devono possedere i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) e il pagamento di imposte e tasse, disporre di un conto corrente dedicato e indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico.



Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa sono invitati a manifestare il proprio interesse mediante la procedura di accreditamento utilizzando la piattaforma SiVoucher. «Abbiamo riproposto i buoni spesa per dare una risposta concreta a chi si trova in condizione di disagio economico a causa della pandemia - dichiara l'assessore alle Politiche sociali Simona Fois - ma perché si raggiunga il risultato sperato è fondamentale l'adesione di tutti gli operatori cittadini. Invitiamo le associazioni di categoria a promuovere e supportare l'iniziativa. È anche questo un modo per stare vicino a chi è in difficoltà».



La gestione di tutta la procedura è affidata alla piattaforma informatica SiVoucher: i buoni spesa saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari. L’esercente, attraverso App SiVoucher, procederà allo scarico dell’importo del buono mediante lettura ottica del codice a barre della tessera sanitaria oppure digitando il codice fiscale ed il codice PIN del beneficiario, inserendo infine l’importo da scaricare. Sulla base di queste due informazioni inserite verranno visualizzati i dati del beneficiario, il valore residuo del voucher e la sua data di validità. Digitato l’importo della spesa sostenuta, il saldo del voucher sarà aggiornato in tempo reale decurtando la spesa e registrando il credito residuo in favore del beneficiario. Tutte le operazioni di scarico dei singoli voucher saranno visibili sia all’Amministrazione Comunale che all’esercente. La rendicontazione da presentare al Comune per il rimborso, sarà generata automaticamente dalla piattaforma SiVoucher. Non saranno rimborsati acquisti relativi a superalcolici.