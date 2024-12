Cor 9 dicembre 2021 Vittorio Moretti, consegna cittadinanza a teatro E´ in programma per la giornata di venerdì 10 dicembre la cerimonia di consegna pubblica della cittadinanza onoraria al patron della Sella & Mosca. L´appuntamento presso il Civico Teatro di Alghero







Il Consiglio Comunale, dando atto della proposta del Sindaco Mario Conoci, così si era espresso all’unanimità nel mese di novembre: “la cittadinanza onoraria a Vittorio Moretti è segno di riconoscimento e gratitudine per il prezioso, costante impegno e contributo profusi nel processo di crescita e miglioramento del sistema economico del territorio e la creazione di nuove prospettive di sviluppo, attraverso il rafforzamento e la modernizzazione, in perfetta simbiosi tra innovazione e tradizione, dell’impresa Sella&Mosca. Vittorio Moretti ha saputo valorizzare l’eredità vitivinicola del marchio storico che esprime Alghero nel mondo, con investimenti significativi che hanno esaltato l’identità territoriale coerentemente con la storia dell’azienda, e con tecniche e strumenti all’avanguardia. Con passione e professionalità ha saputo, peraltro, restituire anima alla cantina, prestando attenzione alla nostra cultura e al legame che unisce la storica azienda vitivinicola alla città di Alghero. Una identità territoriale e una visione internazionale che ha favorito ancor di più la cultura dell’accoglienza, l’esportazione, la valorizzazione del nostro vino e le prospettive del settore vitivinicolo, anche in risposta ai cambiamenti climatici, utilizzando gli strumenti moderni della meteorologia, secondo una visione avveniristica basata sul digitale e la tecnologia”. ALGHERO - E' in programma per la giornata di venerdì 10 dicembre la cerimonia di consegna pubblica della cittadinanza onoraria al patron della Sella & Mosca, Vittorio Moretti. L'appuntamento presso il Civico Teatro di Alghero (ore 19). Aprirà e chiuderà la cerimonia, Claudia Aru, nota cantante e performer sarda che canta in campidanese. A Moderare l’evento il giornalista esperto di marketing internazionale del vino e direttore della testata italiana onLine Wine Meridian, Fabio Piccoli.Il Consiglio Comunale, dando atto della proposta del Sindaco Mario Conoci, così si era espresso all’unanimità nel mese di novembre: “la cittadinanza onoraria a Vittorio Moretti è segno di riconoscimento e gratitudine per il prezioso, costante impegno e contributo profusi nel processo di crescita e miglioramento del sistema economico del territorio e la creazione di nuove prospettive di sviluppo, attraverso il rafforzamento e la modernizzazione, in perfetta simbiosi tra innovazione e tradizione, dell’impresa Sella&Mosca. Vittorio Moretti ha saputo valorizzare l’eredità vitivinicola del marchio storico che esprime Alghero nel mondo, con investimenti significativi che hanno esaltato l’identità territoriale coerentemente con la storia dell’azienda, e con tecniche e strumenti all’avanguardia. Con passione e professionalità ha saputo, peraltro, restituire anima alla cantina, prestando attenzione alla nostra cultura e al legame che unisce la storica azienda vitivinicola alla città di Alghero. Una identità territoriale e una visione internazionale che ha favorito ancor di più la cultura dell’accoglienza, l’esportazione, la valorizzazione del nostro vino e le prospettive del settore vitivinicolo, anche in risposta ai cambiamenti climatici, utilizzando gli strumenti moderni della meteorologia, secondo una visione avveniristica basata sul digitale e la tecnologia”.