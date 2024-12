video Cor 9 dicembre 2021 Ex casa suore al Marino: lavori

Pais: intervento dopo vent´anni Giovedì mattina il Presidente del Consiglio regionale si è recato all’Ospedale Marino “Regina Margherita” per effettuare un sopralluogo in occasione dell’avvio dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e modifiche dei locali dell’ex Casa Suore situati al secondo piano e per i quali la Regione Sardegna ha impegnato una spesa complessiva di 750mila euro. Le sue dichiarazioni



ALGHERO - Nei giorni in cui il livello di apprensione e scontro sulla sanità raggiunge ad Alghero livelli molto preoccupanti, è il presidente del Consiglio regionale sardo, l’algherese Michele Pais, a rilanciare insieme al sindaco Mario Conoci gli interventi in corso di realizzazione sulle strutture ospedaliere del territorio. Giovedì mattina il sopralluogo al "Marino", dove sono iniziati i lavori di riqualificazione del secondo piano. Guarda e condividi il video su Alguer.tv