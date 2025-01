Cor 16 dicembre 2021 Giorgia Vaccaro presenta Giallo Natale Per tre giorni 17, 18 e 19 dicembre Coldiretti Nord Sardegna, in collaborazione con Campagna Amica e con il Comune di Alghero, realizza “Giallo Natale – Il mercato a km 0 per i tuoi regali più belli”, nella struttura coperta dell’ex mercato ortofrutticolo



ALGHERO - E' prevista per venerdì 17 dicembre a Porta Terra, la conferenza di presentazione dell’iniziativa alla quale prenderanno parte il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alle attività produttive Giorgia Vaccaro, il direttore provinciale di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti e il presidente della sezione di Alghero Vittorio Cadau.



Per tre giorni, dal 17 al 19 dicembre, Coldiretti Nord Sardegna, in collaborazione con Campagna Amica e con il Comune di Alghero, realizza infatti “Giallo Natale – Il mercato a km 0 per i tuoi regali più belli”, nella struttura coperta dell’ex mercato Ortofrutticolo. L’evento prevede la partecipazione di 15/20 aziende che proporranno prodotti adatti al confezionamento di un cestino natalizio o comunque per un regalo per le feste.



Nella foto: l'assessore alle Attività produttive del Comune di Alghero, Giorgia Vaccaro (Lega)