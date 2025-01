Cor 17 dicembre 2021 Niente botti a Porto Torres: ordinanza Il provvedimento è stato adottato a tutela dell’incolumità dei cittadini: il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d´artificio, possono creare in soggetti deboli (bambini, anziani o persone ammalate) reazioni di disagio psicofisico



PORTO TORRES - Il sindaco ha emanato un'ordinanza contro l'uso di fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili nel periodo natalizio. Il provvedimento è stato adottato a tutela dell’incolumità dei cittadini: il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, possono creare in soggetti deboli (bambini, anziani o persone ammalate) reazioni di disagio psicofisico.



A queste si aggiungiungono conseguenze negative a carico degli animali d’affezione e della fauna selvatica. Per questo motivo, è stato disposto con effetto immediato il divieto assoluto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano.



Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti, a parte quelli autorizzati secondo legge. L’eventuale sanzione in violazione dell'ordinanza sarà doppia nel caso l’infrazione avvenga in luoghi affollati e in presenza di bambini e animali. È anche vietato condurre in qualsiasi momento animali d’affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.