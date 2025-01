Cor 18 dicembre 2021 Al Tar contro il suo Comune: rischio sospensione L'Udc cresce ad Alghero: summit regionale a Cagliari Nuova grana per la segretaria comunale di Alghero. Dopo i noti problemi col Parco ed i clamorosi ritardi nell´approvazione di Rendiconto e Bilancio di previsione, sulla scrivania di Giovanna Solinas la denuncia di presunta incompatibilità della consigliere Maria Antonietta Alivesi (M5s)







All'origine di tutto, la querelle sul Rifugio di Mare di Punta Giglio. Tra i firmatari del ricorso, infatti, risulta proprio la consigliere Pentastellata, già a capo del comitato di cittadini riuniti nell'associazione "Punta Giglio Libera", oggi presieduta da Giovanni Oliva.



In questi giorni, infatti, è stata protocollata in Comune una dettagliata istanza di accesso civico dove si richiede quali e dove siano pubblicati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione algherese nei suoi confronti, posto che il Testo Unico degli Enti Locali all'art. 63 comma 4, sottolinei come «non possa ricoprire alcuna carica, colui che presenta lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con lo stesso comune (o provincia)». Il rischio è la sospensione dalla carica e la sua «temporanea sostituzione col candidato più votato nella lista d'appartenenza».



