Cor 18 dicembre 2021 L´Udc cresce ad Alghero, summit regionale A Cagliari il primo incontro per un nuovo progetto di impulso e rinnovamento dell´azione politica regionale e locale. Usai e Mulas hanno tracciato le linee d´intervento con Oppi, Biancareddu, Peru e Sechi. «A lavoro a testa bassa». Il consigliere comunale Christian Mulas consacrato nuovo leader dell'Udc



ALGHERO - Il progetto di impulso e rinnovamento degli storici schieramenti politici che da Roma passa per Cagliari, non s'interrompe ad Alghero. In quest'ottica è inquadrato il percorso di crescita dell'Udc in campo regionale, grazie anche all'azione dello storico leader algherese Antonello Usai. Nuovo corso avviato anche in Riviera del Corallo, con lo Scudo Crociato che da tempo ha in mano lo scettro di questa importante porzione della politica, ma attualmente non ricopre alcun ruolo nell'esecutivo algherese guidato dal sindaco Mario Conoci.



Al fine di raggiungere nuovi e più ambiziosi obiettivi sia a livello politico che amministrativo, oltreché fare il punto rispetto agli ultimi accadimenti locali e programmare le prossime attività, si è svolto nei giorni scorsi un primo incontro a Cagliari. Il leader regionale Udc, già assessore e dirigente regionale, Antonello Usai, e il consigliere comunale Christian Mulas hanno incontrato gli attuali vertici del partito che conta in seno al Consiglio Regionale Sardo un gruppo di 6 consiglieri, vista la convergenza col partito di Toti (Cambiamo!) e quello di Renzi (Italia Viva).



La riunione ha visto un primo incontro con il decano del Consiglio regionale e guida dello Scudo Crociato in Sardegna, Giorgio Oppi, attuale segretario regionale dell’Udc, che ha "battezzato" ed elogiato il percorso che ha portato l’ingresso di Mulas nel partito, andando anche a definire diverse questioni sia con il neo-esponente centrista che con Usai. In particolare, si è parlato dei temi collegati ai vari aspetti preminenti che condizionano la vita dei sardi: dalla Sanità all’emergenza Covid, fino ad alcune questioni collegate alle importanti deleghe gestite dall’Udc: Cultura e Sport.



Per approfondire tali argomenti c’è stato anche un confronto con l’assessore Biancareddu e con l’apparato tecnico da lui gestito, che comprende settori molti importanti anche per Alghero viste le varie progettualità in itinere legate appunto ai comparti che fanno riferimento all’Udc. A questo è seguito l'incontro col capogruppo Gianfilippo Sechi e col consigliere regionale più votato alle ultime regionali in Sardegna, Antonello Peru, entrambi del gruppo Udc-Cambiamo!, con cui Mulas ha fissato alcune iniziative che saranno realizzate nel prossimo futuro coinvolgendo gli assessori e altri rappresentanti del partito.



«E’ stata una giornata molto intensa, carica di positività e di voglia di fare, sia dal punto di vista politico che amministrativo locale e regionale», cosi Christian Mulas che sottolinea come «gli esponenti che ho incontrato si sono messi a totale disposizione per Alghero e per il territorio dell’ex-Provincia di Sassari. Noi come Udc continuiamo a lavorare a testa bassa per l’Amministrazione ascoltando sempre il nostro elettorato e rispettando il patto con chi ci ha votato e ci voterà».



Nella foto: un momento dell'incontro a Cagliari tra gli esponenti dell'Udc