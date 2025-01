Cor 19 dicembre 2021 Incendi: 40 milioni in arrivo nel 2022 In seguito ai gravi incendi dell’estate 2021, la Sardegna riceverà risorse previste da un emendamento del Governo alla Legge di Bilancio, che è stato presentato in Commissione Bilancio



CAGLIARI - In seguito ai gravi incendi dell’estate 2021, la Sardegna riceverà risorse previste da un emendamento del Governo alla Legge di Bilancio, che è stato presentato in Commissione Bilancio.

Le risorse ammontano a 40 milioni di euro e saranno ripartite tra Sardegna, Calabria, Molise e Sicilia e saranno utili per fronteggiare i gravi danni subiti dal patrimonio boschivo, dalle attività economiche e produttive delle zone più colpite. «Abbiamo visitato diverse volte i territori maggiormente colpiti dai roghi, proprio per raccogliere tempestivamente le esigenze di tutti i cittadini» - spiegano i deputati del MoVimento 5 Stelle Lucia Scanu e Luciano Cadeddu. «Grazie poi alle continue interlocuzioni con i ministeri siamo riusciti ad ottenere delle cifre importanti per la nostra terra. Lo stanziamento dei 40 milioni per le regioni colpite dagli incendi a luglio è solo un primo passo verso l’erogazione di risorse. Auspichiamo che ci sia una collaborazione ed una unità di intenti anche da parte della Regione per ripristinare il tessuto economico e produttivo dei territori colpiti», concludono i parlamentari sardi.