Cor 19 dicembre 2021 Conoci accoglie Sgarbi in chiesa e museo Tappa in Cattedrale a Santa Maria, alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais e del parroco don Angelo Cocco, al Museo Archeologico della città e a San Francesco



ALGHERO - Breve ma intensa tappa ad Alghero, questa mattina (domenica), per Vittorio Sgarbi. Atterrato al Riviera del Corallo perché impegnato in serata a Orani per Archeologika 2021 per parlare di Costantino Nivola e Giovanni Nonnis, il politico e critico d'arte, accompagnato dal sindaco Mario Conoci ha visitato la Cattedrale di Santa Maria, San Francesco e il Museo Archeologico di Via Carlo Alberto. Con loro il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais.