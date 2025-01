Cor 20 dicembre 2021 FdI: schiaffoni tra Ballarini e Cocco Violentissimo scontro in casa Fratelli d´Italia ad Alghero: Cocco da pubblicamente del «bugiardo» allo storico esponente, Ennio Ballarini, che risponde a tono. Tensione alle stelle in maggioranza







E' in questo contesto che s'inserisce l'ultimo, violentissimo, scontro pubblico. Ad affrontare Ballarini è lo stesso Cocco: «il male che hai cercato di fare a Fratelli d'Italia in questi due anni, rifiutando qualsiasi confronto costruttivo ma alimentando divisioni personalistiche, è sotto gli occhi di tutti. Che questo lo debba dire un giovane a chi dovrebbe avere più esperienza è anche più triste» attacca. Parole che stuzzicano la veemente replica: «Candidati cosi vediamo quanto vali. Quando porterai qualche voto se ci riuscirai allora potrai parlare» dice Ballarini che rincara la dose: «Ancora non hai dimostrato niente. Ti devi vergognare di sparlare delle persone che non conosci. Non ti devi più permettere di nominarmi, non sei degno». ALGHERO - Gli stracci in casa Fratelli d'Italia Alghero erano volati ormai numerosi mesi addietro [ LEGGI ], tanto che oggi la situazione, irrimediabilmente compromessa, è da guerra totale. In questo clima per Mario Conoci diventa difficilissimo nominare Alessandro Cocco in Giunta. Seppur predestinato, l'attesa imposta dal sindaco nel tentativo di far rientrare i malumori che la scelta ha generato in coalizione inizia a far innervosire, non poco, i vertici cagliaritani e lo stesso Marco Di Gangi.Tutti chiedono, a più riprese, un atto di chiarezza al sindaco per sgombrare il campo dalle numerose illazioni, col partito ormai tagliato fuori dall'esecutivo da numerosi mesi e relegato a semplice comparsa di Maggioranza. Seppur forte del pressing di Cagliari e del sostanziale appoggio dei due consiglieri comunali Pulina e Monti, c'è però la corrente storica del partito - da Ennio Ballarini a Lelle Simula passando per Sefora Salis - che è pronta a dare battaglia perfino sul simbolo presentato in Consiglio.E' in questo contesto che s'inserisce l'ultimo, violentissimo, scontro pubblico. Ad affrontare Ballarini è lo stesso Cocco: «il male che hai cercato di fare a Fratelli d'Italia in questi due anni, rifiutando qualsiasi confronto costruttivo ma alimentando divisioni personalistiche, è sotto gli occhi di tutti. Che questo lo debba dire un giovane a chi dovrebbe avere più esperienza è anche più triste» attacca. Parole che stuzzicano la veemente replica: «Candidati cosi vediamo quanto vali. Quando porterai qualche voto se ci riuscirai allora potrai parlare» dice Ballarini che rincara la dose: «Ancora non hai dimostrato niente. Ti devi vergognare di sparlare delle persone che non conosci. Non ti devi più permettere di nominarmi, non sei degno».