Cor 22 dicembre 2021 Al Parodi il grande tango argentino Al Parodi DI Porto Torres il grande tango argentino sulle note di Astor Piazzolla. Giovedì 23 dicembre alle ore 20, va in scena “Le gran tango-omaggio a Piazzolla” uno spettacolo unico, affascinante e appassionato



Porto Torres - Melodie argentine e sensuali passi di danza nell’anteprima dell’evento organizzato nell’ambito della stagione teatrale proposta dall’Associazione Musicando Insieme. Al Teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres, giovedì 23 dicembre alle ore 20, va in scena “Le gran tango-omaggio a Piazzolla” uno spettacolo unico, affascinante e appassionato, poesia musicale e stile di danza senza tempo che accompagnano il pubblico nel viaggio verso l’universo del tango argentino. La serata prevede in programma il concerto dell’Ars Musicandi Ensamble con musiche di Astor Piazzolla intervallate dalle esibizioni di due ballerini, Martin Acosta e Rosa Ginger Berg, artisti di fama internazionale provenienti dalla scuola argentina, protagonisti di una performance di danza sulle note del famoso musicista e compositore argentino.



Un dialogo corporeo che si manifesta in tutta la sua potenza nell’improvvisazione dove musica e ballo si fondono fino a creare una magia carica di passione. L’anteprima della manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere a Vienna il 27 novembre scorso, rinviata a causa del lockdown in Austria, si realizzerà a Porto Torres con la partecipazione straordinaria di Patrick De Ritis, direttore e primo fagotto solista dell’orchestra di Vienna “Wiener Symphoniker" e di musicisti italiani quali il pianista sassarese Claudio Sanna che accompagneranno l’esibizione di tango insieme all’Ars Musicandi Ensemble, il quartetto formato da Marco Ligas (violino), Donatella Parodi (viola), Giuseppe Fadda (violoncello) e Luca Ghidini (contrabbasso). Al centro del palcoscenico teatrale la coppia di ballerini, Martin Acosta e Rosa Ginger Berg.



Lui ballerino cresciuto a Buenos Aires, in Argentina, è la terza generazione di una famiglia con una lunga tradizione che trasmette il tango argentino a livello internazionale. Attualmente risiede a Vienna, dirige la compagnia "Our Tango" e organizza ogni anno il Vienna Tango Congress Festival. La compagna di ballo, invece, ha dedicato l’intera vita all'arte e alla danza nei modi più svariati. Ha studiato scultura con Michelangelo Pistoletto e New Media con Peter Kogler all'Accademia di Belle Arti di Vienna, tango argentino a Buenos Aires e fashion design alla Sitam Vienna.