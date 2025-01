S.A. 23 dicembre 2021 Coldiretti, Vigilia di Natale con spesa sospesa Venerdì, in tutti i mercati, oltre alla garanzia di acquistare prodotti freschi di stagione ed a km0, ed i cesti regalo, si potrà dare un contributo alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica



SASSARI - Sarà una vigilia di Natale di solidarietà quello di Campagna Amica. Domani, venerdì, in tutti i mercati (molti anticipati per Natale), oltre alla garanzia di acquistare prodotti freschi di stagione ed a km0, ed i cesti regalo, si potrà dare un contributo alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica. Si effettuerà, infatti, la “Spesa sospesa contadina”: tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare made in Sardegna, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica e le associazioni caritevoli andranno a consegnare alle famiglie bisognose.



Fenomeno quello delle famiglie indigenti che con il Covid si è notevolmente allargato, con un aumento del disagio sociale che ha coinvolto fasce prima estranee al fenomeno, ed in particolare piccoli commercianti e lavoratori autonomi. Sono cresciuti i bisogni e le richieste soprattutto di beni alimentari. Secondo il rapporto sulla povertà della Caritas in Sardegna sono oltre centomila le famiglie alle prese con situazioni di povertà relativa. Nel 2020 il numero delle persone che hanno bussato alle porte della Caritas è cresciuto del 47% rispetto al 2019 (il 51% lo ha fatto per la prima volta nel 2020). Si chiedono soprattutto aiuti di natura economica e occupazionale. La micro-voce più frequente è la "distribuzione di pacchi viveri".



Domani, venerdì, saranno anticipati i mercati visto che sabato è il giorno di Natale, cosi come avverrà la prossima settimana con mercati venerdì 31. La spesa sospesa si terrà dunque domani, venerdì, a Quartu Sant’Elena nel mercato di Pitz’e Serra: i prodotti acquistati dai clienti e donati dalle aziende agricole saranno poi distribuite alla mensa del Viandante gestita dai Vincenziani. Anticipo anche a Oristano per il mercato coperto di via degli Artigiani e Abbasanta in piazza della Vittoria con spesa sospesa poi donata alle famiglie indigenti. Si tiene domani anche il mercato di Campagna Amica di Nuoro in piazza Vittorio Emanuele, anche in questo caso i prodotti a km0 della spesa sospesa andranno alle famiglie in difficoltà economica. A Sassari, nel mercato dell’Emiciclo (che si terrà anche in questo caso domani cosi come venerdì 31 dicembre) oltre alla spesa sospesa, grazie ai produttori di Campagna Amica saranno regalati ai bambini delle famiglie segnalate dalle figlie della Carità, dei giocattoli.