S.A. 29 dicembre 2021 Un 2022 di cultura ed eventi a Villanova Il programma a cura dell´Associazione Culturale Interrios che si svolgerà da marzo ad agosto. Gli appuntamenti si terranno nelle sale di “Su Palatu”, all’aperto nelle piazze caratteristiche del paese, presso i suti archeologici, e nei luoghi più suggestivi della costa villanovese



VILLANOVA MONTELEONE - L’ Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone nei giorni scorsi ha programmato gli appuntamenti per l’anno 2022. Dopo il successo di pubblico e di partecipazione alla presentazione di una serie di libri interessanti programmati all’interno della Rassegna “Libriamoci-Liberiamoci: libri per uscire” nell’estate 2021, per l’anno 2022 l’Associazione propone il Festival: “La Cultura oltre i confini”. Questa iniziativa ha lo scopo di offrire non solo ai cittadini villanovesi ma anche a quelli del territorio una serie di appuntamenti culturali di grande interesse che comprendono: convegni, tematiche sull’educazione in generale e la presentazione dei libri che hanno avuto maggiore successo nel 2021.



Il programma ben nutrito si svolgerà dal mese di marzo e si concluderà nel mese di agosto 2022. Gli appuntamenti si terranno nelle sale di “Su Palatu”, all’aperto nelle piazze caratteristiche del paese, presso i suti archeologici, e nei luoghi più suggestivi della costa villanovese.

Le manifestazioni avranno inizio con il Convegno dedicato al Dott. Carlo Mosca, cittadino villanovese, che è stato Direttore della Scuola del Ministero dell’Interno, Capo di Gabinetto di diversi Ministri, Prefetto di Roma e Consigliere di Stato scomparso nel 2021 dal titolo: “Dott. Carlo Mosca, il rispetto per le Istituzioni e per la Giustizia”. Successivamente si terrà il Convegno “Paolo Pillonca, poeta, giornalista, scrittore” per ricordare il concittadino villanovese che ha dato grade lustro alla cultura sarda dentro e fuori la nostra Regione.



Concluderà la serie convegnistica il Convegno “Francesco Cossiga e Mario Melis: i due Presidenti” prendendo spunto dai libri di Anthony Muroni “Mario Melis. Il Presidente dei sardi” e “Cossiga e l’alfabeto con la K”. Questi tre appuntamenti si svolgeranno con la partecipazione delle alte cariche dello Stato, della Regione Sardegna, dell’Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone e dell’Unione dei Comuni del Villanova.

Il Festival prevede inoltre il Progetto: “Genitori, figli, società” che affronterà le problematiche dei rapporti tra genitori e figli, con la Società, con la Scuola e del rapporto con i social. Il progetto comprende sei incontri con gli esperti: Lorenzo Braina, Mario Becciu e Patrizia Virgilio e con il diretto coinvolgimento e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “E. D’Arborea”, la Parrocchia e il Comune.



Nei mesi estivi si replicherà con la Rassegna “Libriamoci Liberiamoci: Libri per uscire” che prevede la presentazione di libri alla presenza degli autori: “Fame. Una conversazione con Papa Francesco” di Gianni Garrucciu; “Hotel Nord America” di Giacomo Mameli; “Il mare sul tetto” di Alessandro Zaltron; “All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica” di Carlo Cottarelli; “La Principessa Afghana e il giardino delle giovani ribelli” di Tiziana Ferrario. Il Festival si svolgerà con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone, dell’Unione dei Comuni del Villanova, della Regione Sardegna e di altri partener commerciali che hanno condiviso l’iniziativa.