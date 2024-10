S.A. 29 dicembre 2021 Calcio: Patacchiola lascia il Latte Dolce Col Sassari Calcio Latte Dolce, il giocatore originario di Rieti, ha ottenuto grandi risultati, su tutti la finale playoff della stagione 2018/2019



SASSARI - Simone Patacchiola lascia il Sassari Latte Dolce. Il giocatore nativo di Rieti ha vestito la maglia biancoceleste per la prima volta a dicembre 2016 rimanendo a Sassari fino a giugno 2017.



Dopo la breve esperienza al Chieti di appena 6 mesi, Patacchiola torna in Sardegna nel dicembre della stagione successiva. Da quel momento si crea un fortissimo legame col sodalizio biancoceleste.



Col Sassari Calcio Latte Dolce Patacchiola ha ottenuto grandi risultati, su tutti la finale playoff della stagione 2018/2019. «In quasi 6 anni con la maglia biancoceleste, Patacchiola si è sempre dimostrato un professionista esemplare e non possiamo che augurare a “Pata” le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera calcistica» si legge nella nota diffusa dalla società sassarese.



Nella foto (di Alessandro Sanna): Simone Patacchiola